Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A 23 ans, Bastien a la tête bien sur les épaules. Patron de sa propre pizzeria, le jeune homme ne supporte pas l'autorité. En devenant gérant de sa propre entreprise, il n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est lui-même. Ce caractère très affirmé, le Marseillais l'assume. "Mon indépendance dans la vie de tous les jours et ma maturité sont mes armes principales", assure-t-il. Mais attention, car dans Koh-Lanta, jouer en solo ne s'est pas toujours avéré payant. Dans son équipe, le beau gosse pourrait s'attirer les foudres de nombreux aventuriers.

Cependant, Bastien se veut plutôt rassurant. Il est persuadé que son trait de caractère va lui permettre d'encaisser "beaucoup de choses et de beaucoup prendre sur [lui]". Sur l'île, il ne sera pas le seul sudiste. Il y a peu, MYTF1 vous a dressé le portrait de Maria, une Marseillaise à l'accent chantant qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il y a aussi Frédéric. Ce vendeur automobile des Bouches-du-Rhône sait ce qu'il veut et il se donne toujours les moyens d'obtenir ce qu'il désire de plus fort...

Koh-Lanta revient le 10 mars prochain sur TF1, l’occasion de découvrir Bastien, 23 ans, et les nouveaux aventuriers de cette saison qui s'annonce explosive. Cette année, les règles changent. Au lieu des deux équipes habituelles, elles seront désormais trois à s’affronter... A suivre de très près !