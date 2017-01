Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Depuis leur rencontre dans Koh-Lanta, Benoît et Jesta sont tout simplement inséparables. Une complicité qu’ils partagent d'ailleurs avec leurs fans sur les réseaux sociaux où ils publient de nombreux selfies de couple. Samedi, c’est une vidéo plutôt drôle de Benoît qui est apparue sur le compte Instagram de Jesta.

Dans ce court enregistrement de quelques secondes à peine, on découvre le grand gagnant de la dernière saison de Koh-Lanta en train de reproduire l’une des plus célèbres scènes du Roi Lion. Une séquence dans laquelle on voit le singe Rafiki présenter à toute une horde d’animaux Simba, le fils de Mufasa, qui vient tout juste de naître. Pour cette parodie qui fait beaucoup rire le couple, Benoît a remplacé le lionceau par une bête bien moins sauvage : son chien !

C’est à Toulouse, dans la ville rose, que Benoît et Jesta coulent des jours heureux. Le couple, qui a rapidement emménagé ensemble dans l’appartement qu’occupait la jeune femme en colocation, est plus amoureux que jamais. Interrogé par MYTF1 après sa victoire, Benoît ne cachait d’ailleurs pas que sa rencontre avec l’aventurière avait été un vrai bouleversement dans sa vie personnelle. "Je suis avec Jesta et je suis très heureux dans ma nouvelle vie à Toulouse avec elle. J’ai gagné Koh-Lanta et j’ai trouvé l’amour, quoi de mieux ?", affirmait-il ainsi.





La reine et le rois de la jungle @cara_bouledogue_francais et @benoit_koh 👑🐾👣 Une vidéo publiée par Jesta Koh Lanta Officiel (@jestakohlantaoff) le 13 Janv. 2017 à 16h17 PST

