Par Ruben VANYPER

Sacré vainqueur de la dernière édition de Koh-Lanta, Benoît coule désormais des jours heureux à Bordeaux où il s'est installé avec Jesta, la finaliste du même jeu d'aventure. Aujourd'hui, cela fait six mois que les deux tourtereaux ne se quittent plus. Le jeune homme, qui pratiquait le foot depuis son adolescence a dû s'arrêter après le jeu. La faute à un emploi du temps surchargé. Il faut dire qu'entre ses séances photos à répétition et la création de sa chaîne YouTube avec sa copine, le jeune homme n'a plus le temps de s’adonner à sa passion première. Celui qui a fréquenté le centre de formation de Lorient pendant six ans, où il occupait le poste de gardien de but, n'a cependant pas perdu l'idée de reprendre le sport dans un futur proche...

Dans une interview accordée au Parisien, l'ancien gardien de but formé au FC Lorien a avoué vouloir reprendre le football très bientôt. "Je veux reprendre le foot à 100%", lâche-t-il au journal. Contacté par plusieurs clubs de Division d'Honneur aux alentours de Toulouse, sa ville d'adoption, il avoue vouloir réfléchir à tout cela posément. Son but ? "Trouver un club de CFA 2 la saison prochaine. Le foot reste une priorité". En attendant de reprendre le sport, Benoît s'entraîne d'arrache-pied pour avoir la meilleure condition physique qui soit, si l'on se fie aux récentes photos postées sur son compte Instagram. La dernière en date ? Un cliché du jeune homme au Warrior Adventure, un complexe sportif sur plusieurs hectares qui donne aux participants l’impression d’être un Ninja. Ça promet !





