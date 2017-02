Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Il faut se méfier de l’eau qui dort. Et Brahma semble parfaitement correspondre au fameux proverbe. Agé de 26 ans, cet éducateur spécialisé habitant le Val-d’Oise respire la tranquillité, la jovialité et la douceur. Mais derrière ce caractère bon enfant se cache un redoutable tacticien !

« J’ai un bon relationnel, je suis très à l’écoute, dit-il avec le calme qui le caractérise. Par contre quand je joue, je ne pense plus trop aux autres, c’est vraiment que pour moi. Je suis là pour la gagne ! »

Adepte des jeux de société, Brahma a l’expérience des longues parties autour d’une table où chaque coup peut avoir une importance capitale. « Je me considère comme un adversaire redoutable dans les jeux de stratégie, dit-il. J’ai toutes les cartes en main, à moi d’utiliser les bonnes cartes au bon moment. »

Brahma ne sera pas le seul à vouloir jouer dans Koh-Lanta : Cambodge. Stratégies, coups de bluff et alliances : nul ne sera épargné. D’autant que la nouvelle répartition en trois équipes (rouge, jaune et bleu) promet des conseils encore plus tendus que d’habitude, avec une chance sur six d’être éliminé !

Réponse dès le vendredi 10 mars, à partir de 20h55 sur TF1.