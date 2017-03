Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

« Je pense qu’aujourd’hui j’ai toutes les billes en main pour être efficace. » Et pour cause ! Claire est non seulement coach sportif, mais elle a également suivi des stages de survie, activité découverte il y a quatre ans. « Ça m’a transformé, avoue-t-elle. Depuis, on me surnomme Nikita ! »

« J’ai l’air très douce comme ça, mais c’est vrai qu’il y a ce côté guerrière qui peut arriver, ajoute cette jeune femme de 38 ans venue du Lot. Je me transforme : le regard, la voix… Comme un félin prêt à bondir ! Et j’attaque la première pour ne pas être attaquée. »

Les autres aventuriers sont prévenus, Claire sera une redoutable adversaire dans Koh-Lanta : Cambodge. Et elle-même n’a aucun doute sur ses capacités. « Je pense être une vraie aventurière. Au niveau survie, j’ai déjà pêché au harpon, je fais de la plongée sous-marine, je sais construire un abri, j’ai les techniques pour faire du feu. »

Autant de connaissances qui pourraient s’avérer très utiles sur un campement ! Claire pourra également compter sur son physique de sportive chevronnée lors des épreuves pour ainsi aller le plus loin possible dans l’aventure. « Je veux me prouver que je suis capable d’aller jusqu’au bout, de mettre en application ce que j’ai appris, reconnaît-elle. J’y vais pour gagner. »