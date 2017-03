Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ils étaient l’enjeu de l’épreuve de confort : Claire, Vincent et Sébastien sont trois aventuriers hors norme qui possèdent chacun des points forts à même de changer le destin de leur équipe. Vincent, ancien rugbyman professionnel, est une force de la nature ; Sébastien, moniteur d’escalade passionné de surf et de kite-surf, a un mental d’acier et une agilité exceptionnelle ; quant à Claire, elle est coach sportif et a suivi plusieurs stages de survie qui lui ont enseigné de nombreuses techniques utiles dans Koh-Lanta comme faire le feu ou pêcher au harpon.

A peine intégrés aux équipes, les trois aventuriers ont tout de suite fait profiter leur tribu de leurs compétences. Chez les Rouges, Sébastien a prouvé qu’il serait un renfort de poids pour les épreuves. C’est lui qui a rapporté la dernière balise lors de l’épreuve d’immunité grâce à son aisance sous l’eau. Sur le campement, il a aussi fait parler sa technique d’escalade pour grimper le long d’un palmier afin d’en ramener des feuilles.

Du côté des Jaunes, Vincent n’a pas non plus tardé à se rendre utile. Le matin du conseil, c’est lui qui a découvert de la canne à sucre dans les environs du campement. Un met bienvenu pour des aventuriers affamés !

Enfin chez les Bleus, Claire a également fait des débuts remarqués. Elle a tour à tour pêché des oursins pour ses compagnons avant de s’aventurer un peu plus loin dans la jungle pour y découvrir… une cascade d’eau douce ! Fait rare dans Koh-Lanta, les Bleus pourront donc profiter de cette piscine naturelle pour se laver et accessoirement laver leurs vêtements. Un luxe pour des naufragés !