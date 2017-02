Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Le sport, c’est ma passion et je n’aime pas perdre. Clémentine donne le ton dès les premières secondes de son portrait. Le sport, elle aime ça et elle en a fait sa vie. Entraîneuse de badminton, la jeune femme a la compétition dans le sang et une folle envie de victoire. "Je suis très frustrée quand je perds un match. Je me mets dans des états de colère", raconte-elle ainsi. Un fort caractère qui lui vaut le surnom de "Clem la rage."

Vraie compétitrice dans l’âme, Clémentine est bien décidée à aller loin dans l’aventure Koh-Lanta. Consciente que son caractère pourrait "poser un problème" dans l’émission présentée par Denis Brogniart, elle compte "se maîtriser" pour que tout se passe bien avec ses futurs coéquipiers. "Je saurai mettre tout en œuvre pour gagner Koh-Lanta", avoue-t-elle dans son portrait.

Prête à relever tous les défis de Koh-Lanta : Cambodge, Clémentine fera face à une situation inédite. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, ce ne sont pas deux, mais trois équipes, qui s’affronteront au cours des épreuves de confort et d’immunité. Une nouvelle règle qui promet son lot de surprises et de rebondissements !

