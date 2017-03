Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les Takeo resteront à jamais la première équipe bleue de l’histoire de Koh-Lanta. Si l’annonce d’une troisième équipe dans l’aventure à sidéré tous les aventuriers arrivés au Cambodge, elle a également enthousiasmé les membres de cette nouvelle tribu bleue.

Une tribu composée de forts caractères qui n’ont pas tardé à faire parler d’eux sur leur campement. Si Dylan était sans doute l’un des éléments sportifs les plus forts de l’aventure, son manque d’implication sur le camp et sa tendance à vouloir avancer tout seul lors des épreuves lui ont coûté sa place. Car le manque de cohésion des Takeo s’est ressenti lors des deux premières épreuves de Koh-Lanta : Cambodge et les a menés tout droit au conseil. Au moins, les Bleus savent ce qu’ils doivent améliorer pour aller le plus loin possible !

Kelly : serveuse, cette Parisienne de 35 ans à un fort caractère qu’elle devra essayer de dompter sur l’île.



Frédéric : à 40 ans, ce vendeur automobile a une idée bien précise de l’aventure Koh-Lanta : « 25% de physique, 25% de mental et 50% de stratégie ».



Hada : elle a 31 ans, habite Antibes et est vendeuse de chaussures. Son objectif : gagner Koh-Lanta pour offrir les gains à sa mère.



Yves : ce père de trois filles, divorcé deux fois, a 49 ans et veut démontrer qu’à son âge, on peut encore faire de belles choses dans une telle aventure.



Mathilde : à 21 ans, cette étudiante en langues du Maine-et-Loire a un bel atout dans sa manche : elle a été championne de France de natation synchronisée. L’eau, c’est son élément !