Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, trois équipes s’affrontent : les Rouges, les Jaunes et les Bleus. Les tribus sont composées de six aventuriers, trois filles et trois garçons.

Chez les Jaunes, l’aventure avait bien commencé avec une victoire dans la première épreuve de confort avant une disqualification qui les a privés de la récompense de leur choix (trois kilos de riz ou un toit pour leur cabane). Mais l’épreuve d’immunité a prouvé que cette équipe avait du courage à revendre. Sortis de l’eau bien après les autres, les Sokka ont pourtant réussi à rattraper leur retard lors de la composition du puzzle de cordes pour finalement l’emporter !

Sandro : ce vendeur automobile de 31 ans est prêt à user de stratégie pour gagner. Un atout indéniable dans Koh-Lanta.



Félicie : éducatrice spécialisée, cette Parisienne de 27 ans a fait partie des pompiers de Paris. Elle est surnommée « la gladiatrice » par ses proches.



Maria : boulangère à Marseille, cette jeune femme de 29 ans est une pile électrique. Les gens mous, très peu pour elle !



Corentin : agent immobilier de 23 ans, ce jeune homme originaire du Gers a un mot d’ordre : ne jamais rien lâcher !



Sabine : du haut de ses 53 ans, elle est la doyenne de l’aventure. Passionnée de boxe française, elle est là pour gagner.



Brahma : éducateur spécialisé dans le Val-d’Oise, âgé de 26 ans, il excelle dans les jeux de stratégie. Un bon point pour Koh-Lanta !