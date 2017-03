Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La grande nouveauté de Koh-Lanta : Cambodge, c’est bien la présence de trois équipes et non de deux comme habituellement. En plus des Rouges et des Jaunes, il y aura donc aussi les Bleus. Trois équipes, donc trois fois plus de suspense, trois fois plus de compétition et trois fois plus de stratégie ! Dans chaque équipe, trois filles et trois garçons.

Comme on a pu le voir dans les deux premières épreuves et sur leur campement, les Bokor font preuve d’une parfaite organisation qui leur permet d’être soudés et d’avancer ensemble. Une véritable force dans Koh-Lanta !

Yassin : cet électricien bordelais de 39 ans a déjà décroché un collier d’immunité et mené le chantier de la cabane 5 étoiles des Rouges.



Manuella : ce mannequin de 35 ans est mère de deux jumeaux et souhaite casser son image de « femme parfaite » sur l’île.



Franck : cet Alsacien de 50 ans fait partie des doyens de l’aventure, mais c’est un débrouillard touche-à-tout adepte du système D.



Marjorie : à 42 ans, cette cantinière de Dunkerque est pour la première fois séparée de sa famille.



Bastien : ce Marseillais est patron de sa propre pizzeria à seulement 23 ans. Un caractère affirmé et déjà beaucoup de maturité.



Clémentine : entraîneuse de badminton, on la surnomme « Clem la rage ». Elle n’aime pas perdre et n’hésite pas à le faire savoir.