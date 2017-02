Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dans Koh-Lanta, au-delà même de la force physique ou de l’habileté dans les épreuves, une qualité primordiale est nécessaire pour aller le plus loin possible dans l’aventure : un mental d’acier. Un atout non négligeable dont semble doté Corentin, cet agent immobilier de 23 ans.

Originaire du Gers, le jeune homme est fier de ses racines. Issu d’une famille paysanne, il est notamment très proche de sa grand-mère qu’il accompagnait tout jeune sur les marchés. Il l’aidait à y vendre de l’ail. Cependant le jeune aventurier l’avoue lui-même : il n’est pas très manuel. C’est sans doute pour cette raison qu’il a préféré s’orienter vers une carrière d’agent immobilier : il préfère vendre les maisons plutôt que de les construire.

Néanmoins, Corentin compte, comme il le dit si bien, sur sa « grinta » pour tenter de gagner Koh-Lanta. Ce terme venu d’Italie est souvent utilisé dans le football pour désigner la hargne, la combativité d’un joueur. Pugnace, Corentin est donc prêt à tout donner. Son mot d’ordre : « Ne jamais rien lâcher ! ».

Il faudra donc compter sur Corentin dans les épreuves et sur le camp. Mais au sein de quelle équipe, ce jeune aventurier mettra-t-il à profit sa combativité ? Les bleus, les jaunes ou les rouges ? Pour le savoir, rendez-vous le vendredi 10 mars, dès 20h55, pour la première de Koh-Lanta : Cambodge sur TF1.