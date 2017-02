Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle saison du célèbre jeu d’aventure et de survie est de retour. Présentée par Denis Brogniart, Koh-Lanta : Cambodge sera diffusée à partir du vendredi 10 mars, à 20h55, sur TF1.

Grande nouveauté pour cette nouvelle saison : pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, le jeu opposera non pas deux, mais TROIS équipes ! Les aventuriers verront une nouvelle couleur s’inviter dans l’aventure. En effet, les nouveaux aventuriers pourront faire partie de la tribu rouge, jaune, mais aussi BLEUE !

Et c’est sans compter sur les fortes personnalités qui arrivent au Cambodge ! A peine le temps de s’observer qu’ils devront faire face aux éléments, à des émotions fortes et… aux premières frictions !

Les trois tribus s’affronteront dans les épreuves, les stratégies se compliqueront et le risque d’élimination sera d’autant plus grand… De quoi garantir plus de tension, plus de suspense et plus d’émotions fortes pour les aventuriers et les téléspectateurs.

La couleur bleue réussira-t-elle à tirer son épingle du jeu ? Qui succédera à Benoît, grand gagnant de Koh-Lanta : L’île au trésor ? Rendez-vous vendredi 10 mars dès 20h55 sur TF1 pour le découvrir.

En attendant de découvrir le premier épisode de cette nouvelle saison, replongez-vous dans l’aventure Koh-Lanta : L’île au trésor :