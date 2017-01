Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Après 28 ans de bons et loyaux services, Catherine Laborde a décidé d’arrêter la présentation de la météo sur TF1. De 1988 à 2017, elle a accompagné les téléspectateurs pour annoncer la pluie et le beau temps, les orages et les embellies. Hier soir, premier jour de l’année, elle a donc annoncé à la fin de son bulletin météo qu’il s’agissait du dernier.



« Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m’avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quittés et qui m’a portée pendant ces 28 années, a-t-elle déclaré avec émotion. Je vous emporte avec moi. Vous m’oublierez. Moi non. Je vous aime. »



Nombreux sont ceux qui en tout cas ne l’oublieront pas. A commencer par les figures de la chaîne comme Denis Brogniart. Le présentateur de Koh-Lanta a relayé sur son compte Twitter la vidéo de cette ultime météo et se souviendra d’une femme « sensible, fidèle et attachante ».











Alban, qui avait participé à Koh-Lanta : Johor en 2015 dont il avait fait partie du jury final, a également partagé son émotion sur les réseaux sociaux.











« Respect, amitiés pour une belle personne et une grande pro » a renchéri Nikos, toujours sur Twitter. Le présentateur de The Voice gardera comme ses pairs un souvenir ému de celle qu’il a côtoyée depuis 2001 sur TF1.











Jean-Pierre Foucault a lui choisi un petit trait d’humour pour saluer le départ de Catherine Laborde. « Coup de tonnerre sur la météo ! » a-t-il tweeté avant de la remercier pour son « professionnalisme », sa « délicatesse », sa « culture » et sa « discrétion ».











Co-présentateur de Danse avec les stars aux côtés de Sandrine Quétier, Laurent Ournac, visiblement en vacances à Prague et bloqué à l’aéroport, a lui aussi pris le temps de partager son émotion.











Présentateur de Secret Story et du Débrief de la Villa des Coeurs Brisés sur NT1, Christophe Beaugrand, dont c'est l'anniversaire ce lundi 2 janvier, n'a pas non plus oublié sa « Catherine d'amour » qui lui manquera. Du coup, en cette journée grisâtre, il lui a envoyé un peu de soleil dans ce tweet chaleureux.









Enfin, le compte officiel des journaux télévisés de TF1, que Catherine Laborde a côtoyés durant toutes ces années, a tenu à remercier la présentatrice.











Catherine Laborde vole maintenant vers de nouvelles aventures. Ecrivaine, comédienne, elle rêve de revenir sur les planches, elle qui a débuté le théâtre en 1972 avant d’assurer un one-woman-show en 2012.