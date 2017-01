Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Finaliste de Koh-Lanta, Jesta est l’une des aventurières dont on a le plus entendu parler durant l'émission. Ancienne candidate à l’élection de Miss Prestige Nationale, la jeune femme a prouvé qu’en plus d’un physique de rêve, elle possédait un mental d’acier ! La preuve, Jesta a su se hisser en final face à Benoît ! Et si elle n’a malheureusement pas gagné l'aventure Koh-lanta… Elle a toutefois gagné l’amour ! Depuis la fin de l’émission, Jesta file le parfait amour avec Benoît, le grand gagnant de cette saison ! Les amoureux ont d'ailleurs décidé de franchir un cap important, puisqu’ils vivent dorénavant ensemble à Toulouse !



"Tu es magnifique Jesta"

Serait-ce donc l’amour qui rend Jesta si rayonnante ? Sûrement ! La jeune femme qui compte plus de 150 000 abonnés, a publié une photo sur son compte Instagram sur laquelle elle arbore un look classe et sexy ! Et il faut croire que ce nouveau style plaît énormément à ses fans… La preuve en commentaires : "Tu es trop belle jesta je t’adore", "Tu es magnifique Jesta" ou encore "Tu es sublime ! Vraiment canon !", "J'adore tes tresses elles te vont super bien"…









Bientôt la fin de journée, préparation des soldes toute la journée à la boutique 😩 PS: vous m'avez demandé d'où viennent mes lunettes 👓 👉🏼@lepetitlunetier -20% avec le code JESTA20 ! Passez une belle soirée les loulous 💋 #lepetitlunetier Une photo publiée par Jesta Koh Lanta Officiel (@jestakohlantaoff) le 5 Janv. 2017 à 9h40 PST

