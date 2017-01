Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Après son élimination de l’aventure Koh-Lanta suite à son isolement du groupe « lorsque l'on s’isole, on loupe des discussions. Quand je m’éloigne, les autres parlent sur moi, ils disent que je ne vais pas bien et de fil en aiguille, ça devient une évidence que je sorte. Et puis, je pense que je faisais peur sur les épreuves. Ils ont sauté sur cette occasion pour m'éliminer »,Jérémy avait pour projet de réaliser l’un de ses plus grands rêves ! Lequel ? Voyager : « Je vais faire un gros voyage en Asie pendant cinq ou six mois. Je ne pense qu’à ça et une fois que je serai revenu, je me remettrai dans la vie active et la vie d’un adulte normal! »

L’Asie son nouveau défi !

Aujourd’hui c’est chose faite ! L’ancien aventurier a posté sur son compte Instagram plusieurs photos de son périple ! Après avoir publié une première image prise dans les airs : « C'est partiiiii pour 6 mois en Asie 😍🎉🛫 ! First Stop : Turquie ! (Bon OK c' est pas encore exactement l'Asie 😅) #6MonthsInAsia #Travel #DiscoverAsia », Jérémy offre depuis, chaque jour une photo de son long voyage de rêve à ses fans !





Il est donc véritablement un aventurier dans l’âme ! Mais si Koh-Lanta reste une aventure inoubliable pour le jeune homme : « j’ai fait une aventure qui m’a plu, j’ai rempli mes objectifs : aller à la réunification, gagner une épreuve en individuel, j’ai réussi à gagner le parcours du combattant qui était une épreuve qui me tenait à cœur », à l'heure actuelle, Jérémy a décidé de se faire plaisir en voyageant et surtout en reprenant la musculation (même en vacances !) et de retrouver sa forme d’avant l'émission !