Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Premier éliminé de l’aventure Koh Lanta : Cambdodge, le jeune homme a tout de même marqué les esprits et l’histoire de Koh-Lanta. Sa carrure de sportif, son fort caractère et ses punchlines incroyables n’ont laissé personne indifférent. Même pas Denis Brogniart, le présentateur de l’émission. C’est avec humour qu’il a commenté le départ du jeune mannequin et agent immobilier sur les réseaux sociaux. "J'échange tes abdos contre les miens, mec", a écrit Denis Brogniart.

Denis Brogniart n’a pas hésité, non plus, à donner son avis sur les chaussures de l’extravagant Dylan : "J'adore les mocassins de @dylankohlanta ils sont déjà cultes ", a-t-il ajouté. Des mocassins que le jeune militaire porte au quotidien : "Il faut savoir que mes mocassins sont très confortables. J’étais super à l’aise dedans et sur l’île ça me faisait vraiment du bien d’être en mocassins. Pour les épreuves, j’avais mes baskets, mais au campement, on est comme en vacances, tranquille, au Cambodge", a expliqué Dylan dans une interview accordée à MYTF1.



Dylan a quitté l’aventure Koh-Lanta : Cambodge à l’issue du premier épisode, toutefois, pour Denis Brogniart, le candidat éliminé est déjà un aventurier que les téléspectateurs ne sont pas prêts d’oublier : "Mon cher @dylankohlanta tu auras même sur un épisode marqué l'aventure #kohlanta", déclare-t-il.