Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Sabine était la doyenne de l’aventure. Du haut de ses 53 ans, cette conseillère en immobilier venue de la région lilloise avait beaucoup à apporter à son équipe, notamment au niveau de l’expérience. Mais plusieurs éléments ont joué contre elle lorsque les Jaunes ont dû faire un choix au moment de glisser leur bulletin de vote dans l’urne au conseil.

Lors du premier confort, Sabine a pénalisé son équipe en passant en-dessous d’un obstacle qu’il fallait enjamber. Conséquence : les Jaunes ont été disqualifiés et sont repartis sur leur campement sans la récompense qui leur était pourtant promise. Suite à cet événement, Sabine a choisi de s’isoler, ce qui a eu le don d’agacer certains de ses compagnons, notamment Sandro et Maria.

Lors de l’épreuve d’immunité du Grand Bleu, à laquelle les Sokka ont terminé dernier juste derrière les Bleus, Sabine, pourtant à l’aise dans l’eau, a fait perdre de précieuses secondes à son équipe en rapportant la troisième raie manta : la Nordiste s’est en effet trompé de cap et a nagé en direction du ponton rouge !

Pour les Jaunes, pas de doute : le vote allait se jouer entre Sabine et Maria, qui les a également pénalisés en ne rapportant pas la première raie manta. De plus, la boulangère a été malade la veille du conseil… « J’ai encore beaucoup d’énergie », déclare Sabine pour sa défense, elle qui ne se plaint en effet jamais de la faim ou de la fatigue.

Mais Maria la Marseillaise est bien mieux intégrée sur le campement. Et, comme chez les Bleus lors du premier conseil, c’est ce qui fera finalement la différence au conseil. La décision est unanime : Sabine récolte six voix contre elle et doit quitter l’aventure.