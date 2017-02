Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Quoi de plus naturel pour Dylan que de vouloir gagner Koh-Lanta : Cambodge ? Ce Luxembourgeois de 22 ans a toujours tout réussi dans sa vie. Ce beau blond à la « gueule d’ange » comme il le dit lui-même, agent immobilier mais aussi mannequin, a toujours rêvé de participer à l’émission, un rêve qui se réalise aujourd’hui.

« J’ai décidé de faire Koh-Lanta tout simplement parce que pour moi c’était un rêve. J’ai décidé de faire l’armée, j’ai fait l’armée ; j’ai décidé d’être mannequin, j’ai fait le mannequinat ; j’ai décidé d’être agent immobilier, je suis agent immobilier. Aujourd’hui je décide de faire Koh-Lanta, je fais Koh-Lanta, tout simplement ! »

Belle voiture, belle montre au poignet… Dylan est prêt à tout pour arriver à ses fins sur l’île. « Dans la vie de tous les jours, on n’a rien sans rien, affirme-t-il. Dans Koh-Lanta ce sera pareil : no pain, no gain. »

Avec son physique de sportif, Dylan a tout pour briller dans les épreuves. Mais il compte aussi sur sa mentalité et sur les stratégies pour tirer son épingle du jeu. « Pour vendre une maison, il faut être stratégique, malin, un peu manipulateur… Je le serai aussi dans Koh-Lanta. » Sûr de lui, il n’hésite pas à dévoiler ce qu’il compte mettre en œuvre sur l’île. « Pour gagner Koh-Lanta, je suis prêt à tout : s’il faut arnaquer untel ou untel, je le ferai. Parce que je ne vais pas sur Koh-Lanta pour me faire des amis, j’y vais pour gagner, tout simplement. Je fais mon travail, je repars, comme d’hab’. »

Très confiant, Dylan devra toutefois se méfier des autres aventuriers. Car tous visent la victoire finale. Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, ils seront répartis en trois équipes : les rouges, les jaunes et les bleus. Trois équipes, donc trois fois plus de stratégies, trois fois plus de suspense et trois fois plus de rebondissements ! Alors rendez-vous le vendredi 10 mars, dès 20h55, pour la première de Koh-Lanta : Cambodge sur TF1.