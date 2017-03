Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

De l'exclusif, de l'inédit... La prochaine saison de Koh-Lanta qui démarre vendredi 10 mars promet monts et merveilles. Et pour cause, cette année, ce ne sont pas deux, mais trois équipes qui s'affrontent : une Rouge, une Jaune et une Bleue. En exclusivité pour MYTF1, Alexia Laroche-Joubert confie les premières indiscrétions sur l'aventure. "L'idée qu'on avait était de surprendre nos aventuriers, car ils se sont installés dans l'équipe jaune et l'équipe rouge", confie la productrice. Et d'ajouter : "La séquence où la candidate découvre qu'elle fait partie de l'équipe Bleue est d'anthologie".

Une nouvelle façon de raconter Koh-Lanta...

Vous l'aurez compris, l'équipe Bleue va être vécue comme un véritable choc pour les 18 aventuriers. Alexia Laroche-Joubert évoque les combats menés par les trois équipes. "Evidemment, on a lors des épreuves, un combat pour la première place : l'immunité et le confort, mais on a aussi un deuxième combat qui est, pour ne pas être le dernier, risquer l'élimination". Cette année les aventuriers de cette nouvelle édition sont 6 par équipes. Le jeu des éliminations est beaucoup plus ciblé. Ils ont une chance sur six de sortir à l'issue d'un conseil...

Une équipe Bleue survoltée

La productrice de l'émission l'affirme, l'équipe Bleue a été au-delà des espérances, dans le bon et mauvais sens du terme. "On a eu le meilleur camp ever de toute l'histoire de Koh-Lanta et le pire camp ever de l'histoire de Koh-Lanta (sic)". Alexia Laroche-Joubert met en garde : vous allez être victimes de fou-rires.

Un collier d'immunité cessible

Grande nouveauté évoquée par Alexia Laroche-Joubert, le collier d'immunité. Cette année, le précieux pendentif est cessible, c'est-à-dire qu'un aventurier peut décider de l'attribuer à un autre à sa guise, sans que personne n'y trouve rien à redire. Les aventuriers peuvent en faire profiter n'importe quel aventurier issu de n'importe quelle équipe... de quoi favoriser ou non les alliances... Voilà qui promet !