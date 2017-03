Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

J-2 avant de retrouver Koh-Lanta. Le jeu d'aventure revient sur TF1 pour une nouvelle saison haute en couleur ! Cette année, 18 naufragés tentent l'aventure de leur vie au Cambodge, loin de leurs proches et de toutes commodités. Pendant plusieurs semaines, ils vont vivre comme de vrais Robinsons, en essayant de vivre par leurs propres moyens tout en s'affrontant lors d'épreuves. Pour eux, la première immersion commence dès l'arrivée sur l'île. Mais pour rejoindre la terre ferme, les nouveaux aventuriers doivent sauter du bateau et s'y rendre à la nage.

"Il y a de la concurrence !"

Une première mise en bouche qui permet aux uns et aux autres de se tester en milieu aquatique. Car c'est bien connu, dans Koh-Lanta, les aventuriers effectuent des épreuves aussi bien sur terre qu'en mer. Sur le bateau qui les conduit sur le campement, les 18 aventuriers font connaissance. D'emblée, certains candidats se font remarquer. D'une nature plutôt réservée, Yassin ne se mélange que très peu aux autres, ce qui suscite la crainte et l'interrogation des autres Robinsons, notamment d'Hada. La conseillère de vente a très vite cerné la personnalité du jeune homme. "Yassin est quelqu'un de très réservé, il ne nous parle pas beaucoup, il essaye de rester dans son coin. Il essaye de nous faire un peu peur. Il est rentré dans la stratégie à peine arrivé dans le bateau", affirme-t-elle. Méfiant, Yassin avoue être distant par stratégie. "Je me méfie de tout le monde, il va en rester qu'un, donc j'espère être celui-là", glisse-t-il à la caméra. Est-ce la bonne attitude à adopter ? Pour Dylan, la concurrence se fait déjà ressentir. "Il faut sortir son épingle du jeu", essaye-t-il de se rassurer.

2 colliers d'immunité à gagner

Une fois arrivés sur le rivage, Denis Brogniart prévient les aventuriers que deux colliers d'immunité sont à gagner. Les deux aventuriers les plus rapides auront la chance et le privilège d'avoir un collier alors que l'aventure vient seulement de commencer... Qui arrivera en premier sur l'île après 300 mètres de nage ? Qui obtiendra un premier collier d'immunité ? Pour le savoir, rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1 pour Koh-Lanta Cambodge !