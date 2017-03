Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Tremblez ! Une troisième équipe fait son apparition dans Koh-Lanta. Il s'agit des Bleus. Cette année, les 18 aventuriers vont être répartis en trois équipes distinctes : il y a tout d'abord l'équipe Jaune, la Rouge et enfin la Bleue. "Une première dans toute l'histoire de Koh-Lanta", prévient Denis Brogniart. En effet, c’est une première dans l'histoire du jeu. "L'objectif n°1 est de gagner mais aussi et surtout de ne pas perdre". Un enjeu de taille pour les nouveaux candidats du jeu d'aventure qui vont devoir se mesurer à trois équipes et non pas deux, comme il est coutume dans le jeu de survie. "Il y aura beaucoup de rivalités et de cartes à jouer avec ces trois équipes", affirme l'un des aventuriers.

Alexia Laroche-Joubert, productrice de l'émission a fait des confidences à MYTF1. D'après elle, cette nouvelle team est au-delà des espérances, dans tous les sens du terme. "On a eu le meilleur camp ever de toute l'histoire de Koh-Lanta et le pire camp ever de l'histoire de Koh-Lanta (sic)". Vous l'aurez compris, l'équipe Bleue va être celle de tous les changements... A leur arrivée dans l'aventure, les aventuriers piocheront soit un dossard rouge, soit jaune, soit bleu. La surprise risque d'être immense...

Cette fois-ci, les Robinsons de cette nouvelle saison vont mener une double bataille, comme l'explique Alexia Laroche-Joubert. "Evidemment, on a lors des épreuves, un combat pour la première place : l'immunité et le confort, mais on a aussi un deuxième combat qui est, pour ne pas être le dernier, risquer l'élimination". Le jeu des éliminations est beaucoup plus ciblé. Les aventuriers auront une chance sur six de sortir à l'issue d'un conseil...

Koh-Lanta : Cambodge, vendredi 10 mars à 20h55 sur TF1 !