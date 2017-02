Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Force et endurance, ce sont les deux atouts majeurs de Félicie, éducatrice spécialisée à Paris. La jeune femme de 27 ans qui vit avec son compagnon et son chien Yoda est plus que déterminée à se faire sa place dans l’aventure. D’ailleurs ses proches ne s’y trompent pas puisqu’ils ont décidé de la surnommer « la gladiatrice ». En effet, cette jolie blonde aux yeux bleus a fait partie des pompiers de Paris, un corps d’élite à l’entraînement exigeant qui demande force, courage et endurance.



Cette expérience de vie peu commune lui a donc permis d’acquérir une résistance à toute épreuve. Et si Félicie se lance dans Koh-Lanta, ce n’est pas pour se laisser passer devant. « Le but, c’est de gagner ! », affirme-t-elle sûre d’elle et de ses capacités.

Mais elle ne sera pas la seule à vouloir remporter le titre de meilleure aventurière dans cette nouvelle édition de Koh-Lanta. Elle trouvera face à elle des aventuriers motivés, également prêts à aller jusqu’au bout. Grande nouveauté cette année, ces derniers seront répartis en trois équipes, et non plus deux : les rouges, les jaunes et les bleus ! Voilà qui promet encore plus de suspense et de rebondissements tout au long de l’aventure.



Rendez-vous donc le vendredi 10 mars, dès 20h55, pour la première de Koh-Lanta : Cambodge sur TF1.