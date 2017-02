Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A 50 ans, cet Alsacien n’en revient toujours pas de toucher enfin du doigt son rêve. Il attendait ça depuis quinze ans ! Sur Koh-Lanta : Cambodge, cet amoureux de la nature sera servi. Manuel et bricoleur, ce pêcheur de carpe a « l’aventure dans le sang ». « Aventurier dans l’âme ! » clame-t-il en se tapant sur la poitrine.

Franck a beau faire partie des « anciens » parmi les candidats, il a une confiance inébranlable en lui-même. « J’ai confiance en deux personnes : la première c’est moi, et la deuxième, c’est moi. » Pas étonnant quand on plonge un peu dans l’intimité du quinquagénaire. « J’ai connu mille boulots, j’ai tout fait dans ma vie, explique l’Alsacien depuis son atelier dans lequel il bricole tout et n’importe quoi. Système D : avec un caillou, je te fais un bifteck ! »

En plus de ses qualités de débrouillard, il se considère comme quelqu’un de « très très futé ». « On va m’appeler Monsieur Franck. Monsieur Franck, c’est fort… Plus fort que Franck, c’est Franck ! »

Sur Koh-Lanta : Cambodge, Franck aura fort à faire avec les autres aventuriers. Surtout que cette nouvelle saison leur réserve une surprise de taille. Ils ne seront pas divisés en deux équipes, mais en trois équipes ! Rouge, jaune, bleu : qui tirera son épingle du jeu ? Réponse dès le vendredi 10 mars, à partir de 20h55 sur TF1.