Personnage au caractère bien affirmé, Frédéric sait très bien dans quelle aventure il s’embarque. Ce vendeur automobile de 40 ans, résidant dans un village des Bouches-du-Rhône sait ce qu’il veut et il veut se donner les moyens d’y arriver. Pour lui, Koh-Lanta « c’est 25 % de physique, 25% de mental et 50% de stratégie ». Ce père de famille, passionné de moto ne se fait pas d’illusion. Pour aller le plus loin possible dans l’aventure, « il faut s’allier aux bonnes personnes, il ne faut pas se tromper sinon on peut vite déchanter ».



Frédéric a la hargne, évidemment. Commercial, il manie l’art du verbe. Mais, il sait aussi que ce qui est souvent un atout peut aussi se retourner contre lui. « Ça peut me jouer des tours, mais je dis ce que je pense ». L’hypocrisie, très peu pour lui, il ne s’empêche pas de parler. Personne entière, il ne triche pas et pour lui, il assume ce trait de caractère. « Ça passe ou ça casse », prévient-il.



Koh-Lanta revient le 10 mars prochain sur TF1, l’occasion de découvrir Frédéric et les nouveaux aventuriers. Cette année, les règles changent, au lieu de deux équipes, elles seront désormais trois à s’affronter. Ce qui promet des conseils sous haute tension.