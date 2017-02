Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour Hada, Koh-Lanta c’est comme la vente : « Je conseille le client, j’essaye de le convaincre, et s’il repart content, je suis contente ! » Cette vendeuse de chaussures qui habite à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, est tout entière dévouée à son travail. A 31 ans, elle ne compte pas ses heures et se décrit comme « une acharnée du travail ».

Des valeurs transmises par sa maman à qui elle doit tout. « J’ai eu une enfance assez difficile, se remémore-t-elle. On était dans la précarité et ma mère a tout fait pour qu’on puisse manger à notre faim et qu’on ait toujours le frigo plein. »

Si elle venait à remporter Koh-Lanta : Cambodge, Hada ne fait pas mystère de ce qu’elle ferait des 100 000 euros promis au vainqueur. « Je souhaite gagner cette aventure surtout pour ma mère, afin de lui offrir mon argent, pour lui montrer tout l’amour que j’ai pour elle », dit-elle avec émotion.

Mais Hada ne sera pas seule dans cette quête de victoire. Face à elle, 17 aventuriers prêts à tout pour l’emporter. 17 aventuriers qui seront répartis en… trois équipes ! Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, il y aura en effet les rouges, les jaunes et les bleus. Une nouveauté qui promet de nombreux rebondissements, des stratégies plus nombreuses et des tensions toujours plus palpables. Koh-Lanta : Cambodge, ça commence le vendredi 10 mars, à partir de 20h55 sur TF1.