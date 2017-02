Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ils s'aiment et ils le prouvent. Finalistes heureux de la dernière saison de Koh-Lanta, Jesta et Benoît n'ont, à aucun moment, laissé paraître leur rapprochement pendant 42 jours. Et pourtant, le jour de la finale, les deux aventuriers affichaient une complicité indéniable. C'est dans les colonnes du magazine Télé Star que le couple a accepté de revenir sur la naissance de leur couple qui a fêté hier ses 6 mois. "Une fois l'épreuve des poteaux terminée, on a partagé un confort, on a senti qu'on s'entendait vraiment bien. Quand on est allé dans la maison des candidats avant de rentrer en France, on n'a pas dormi, même dix minutes, en trois nuits. On papotait, on papotait... Même dans l'avion, il fallait qu'on soit ensemble. Quand l'un de nous deux commandait un café, l'autre faisait pareil. Je n'ai jamais vécu un truc pareil de ma vie", évoque le jeune homme de 22 ans. Les téléspectateurs le savent, dans Koh-Lanta, les sentiments sont décuplés du fait de l'isolement et de la vie en communauté. Même inconsciemment, des affinités et des rapprochements s'opèrent de façon inévitable.





Pourtant, à l'extérieur, le Lorientais était en couple. Hors de question pour lui de tromper sa compagne, qui l'attendait à l'extérieur comme il le révèle à Télé Star. Mais, un coup de foudre peut arriver à n'importe quel moment de notre vie et Jesta et Benoît sont la preuve que même à l'autre bout de la planète, la magie peut opérer. Quinze jours après l'aventure, les deux aventuriers de Koh-Lanta se sont revus dans la Capitale. Les sentiments sont restés intacts. "On a tout de suite vu qu'on se manquait, que ce n'était pas que le partage du jeu qui était en cause. Quinze jours après, on s'est revus à Paris, puis elle est venue à Lorient chez moi. On s'est dit qu'on n'allait pas jouer cent ans comme ça. Je tiens à préciser que c'est moi qui suis allé vers Jesta", a-t-il poursuivi.





Bonne journée à tous ! 😘 #TeamBensta Une photo publiée par Benoit Koh Lanta 2016 (@benoit_koh) le 13 Janv. 2017 à 5h19 PST

Lors de la grande finale de Koh-Lanta, Jesta et Benoît ont esquissé un baiser devant les quelques 6,5 millions de téléspectateurs. Une manière pour eux de prouver que leur amour a survécu après l'aventure. Même si les 100 000 euros ont fini dans la poche de l'ex-Sambor, les deux tourtereaux coulent des jours heureux. Comme ils l'ont annoncé sur Twitter, ils ont pris un appartement ensemble à Toulouse. Responsable d'une boutique de prêt-à-porter - Madame Plume - à Toulouse, la jeune femme s'épanouie tant sur le plan professionnel que sentimental.





Très présents sur les réseaux sociaux, la vie de Jesta et Benoît est digne d'un véritable feuilleton. Les amoureux postent le moindre cliché de leur nouvelle vie à deux. En balade dans les rues de Toulouse, à Paris, photos souvenirs de leur aventure dans Koh-Lanta qui a été l’élément déclencheur de leur histoire d'amour, au musée... Les fans du couple made in Koh-Lanta se passionnent pour #Bensta, et ils en redemandent !