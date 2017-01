Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Jesta n’en finit plus de nous surprendre. Celle qui est arrivée en finale de Koh-Lanta a su marquer l’histoire de l’émission avec son charisme et ses performances incroyables. Il y a quelques jours, la jolie brune a publié une photo sur Instagram qui a beaucoup fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Jesta a, en effet, choisi de partager avec ses fans et ses 162 000 abonnés une photo de son nouveau tatouage. Sur cette photo, on découvre une magnifique rosasse que la jeune femme s’est fait tatouer sur l’intérieur de l’avant-bras. Cette manchette est vraiment impressionnante et très bien réussie.



Très active sur les réseaux sociaux, Jesta partage son quotidien avec ses fans pour leur plus grand bonheur. En légende de cette photo postée sur Instagram, on pouvait lire : "Et voilà le résultat ". Du côté des fans de la jeune femme, ce tatouage a fait l’unanimité : "LOVE, c’est trop beau ", "J’adore ", " C’est très beau Jesta, bravo au dessinateur". Mais certains s’interrogent tout de même : Jesta a-t-elle eu mal lors de la réalisation de ce tatouage dans une zone réputée très douloureuse ?