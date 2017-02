Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Attention, tous aux abris : avec Kelly, ça risque de faire des étincelles ! Cette serveuse parisienne de 35 ans a un fort caractère et elle le sait. « Je suis très excessive dans la vie, confie-t-elle. Il suffit qu’on vienne me manquer de respect ou me faire un petit coup de Trafalgar, je vais faire payer deux fois plus que ce qu’il aurait fallu. »

Adepte du deux roues pour se déplacer dans les rues de la capitale, la jeune femme a bien conscience de l’image qu’elle renvoie aux gens qui ne la connaissent pas. « Je n’inspire pas forcément la sympathie aux premiers regards. Je fais très dure, je fais un petit peu peur, j’impressionne. » Et pour parachever le tout, Kelly est fan de boxe thaïlandaise qu’elle pratique régulièrement sur les pelouses des Invalides. Mais la parisienne l’assure dans un sourire : « Il suffit juste de me parler cinq minutes pour que tout aille mieux. »

Avoir un caractère fort : un atout comme un désavantage dans Koh-Lanta. Car on ne sait jamais comment les autres aventuriers vont réagir. Et ça, Kelly le sait pertinemment. « Pour cette aventure, ça pourrait me coûter cher, reconnaît la serveuse. C’est pour ça qu’il va falloir que je fasse un gros travail sur moi. »

Alors, avec qui Kelly devra-t-elle composer dans son équipe ? Le courant passera-t-il avec les autres aventuriers ? Et quelle sera la couleur de son foulard ? Rouge, jaune ou… bleu ? Car pour la première fois dans Koh-Lanta, trois équipes vont s’affronter sur l’île. Une nouveauté qui devrait changer beaucoup de choses sur l’île !

Koh-Lanta : Cambodge, c’est à suivre à partir du vendredi 10 mars, dès 20h55 sur TF1.