Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est pas un week-end que Benoît et Jesta ont passé à Rome, mais quatre jours ! Le vainqueur de Koh-Lanta : L’île au trésor et sa chérie, qui était également son adversaire en finale en décembre dernier, ont pris le temps de s’envoler pour l’Italie il y a quelques jours afin d’y découvrir la capitale italienne.

Visiblement, ils ont bien profité de ce séjour dans la « Ville Eternelle » qu’ils ont arpentée en long, en large et en travers. Les preuves ? Le compte Instagram de Benoît, suivi par 140 000 abonnés, en regorge ! Le Lorientais, parti s’installer à Toulouse avec l’ancienne Miss, a ainsi largement documenté le voyage en amoureux des deux tourtereaux.

La place d’Espagne, la fontaine de Trevi, la Piazza Navona ou encore le Colisée et le Forum Romain, sans oublier le Vatican et sa fabuleuse place Saint-Pierre : ils ont visité tous les lieux mythiques et touristiques de la ville. En plus des quelques photos mises en ligne par Benoît, pour partager ce voyage avec leurs fans, les aventuriers ont réalisé une petite vidéo visible sur leur chaîne Youtube. On y découvre Benoît et Jesta plus complices que jamais, de leur magnifique chambre d’hôtel aux rues de Rome, dégustant une bonne pizza dans un restaurant typique de la ville ou jetant une pièce dans la fontaine de Trevi pour que leurs vœux se réalisent. Vu que leur histoire a débuté sous les meilleurs auspices, il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas.









👮🏻👮🏻 #rome Une publication partagée par Benoit Koh Lanta 2016 (@benoit_koh) le 7 Févr. 2017 à 2h12 PST





👀 Une publication partagée par Benoit Koh Lanta 2016 (@benoit_koh) le 7 Févr. 2017 à 6h12 PST





⚔️Ceux qui vont mourir vous saluent⚔️ Une publication partagée par Benoit Koh Lanta 2016 (@benoit_koh) le 8 Févr. 2017 à 7h07 PST