Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A 35 ans, la belle Manuella est mannequin et maman de deux jeunes enfants. Cette habitante de Thiais, dans le Val-de-Marne, s’est lancée dans l’aventure Koh-Lanta pour « casser son image de belle femme, de belle plante ».

« Avec mon métier, je suis habituée au confort, reconnaît-elle. J’arrive au travail, on s’occupe de moi, on me maquille, on me coiffe, on me prend en charge à 100 %. » Sur l’île, tout sera différent, Manuella n’aura personne pour prendre soin d’elle, à part elle-même. Une situation que le mannequin envisage sereinement.

« J’ai envie de me prouver et de prouver à mon entourage que je suis capable de me dépasser et de vivre dans des conditions pas évidentes. » Un vœu qui sera bien entendu exaucé sur l’île de Koh-Lanta : Cambodge.

Pour cette nouvelle saison, Koh-Lanta propose aux aventuriers et aux téléspectateurs de vivre un événement exceptionnel : l’arrivée dans le jeu d’une troisième équipe. En plus des rouges et des jaunes, il faudra cette année compter sur les bleus ! Trois équipes, un seul but : remporter les épreuves de confort et d’immunité pour avancer dans le jeu en perdant le moins d’aventuriers possible. Alors, qui tirera son épingle du jeu dans cette formidable expérience ? Réponse à partir du vendredi 10 mars, dès 20h55 sur TF1 !