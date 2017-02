Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cet accent chantant est reconnaissable à des kilomètres... Maria, jeune Marseillaise, fait partie de l'aventure Koh-Lanta Cambodge. A 29 ans, celle qui se décrit comme "une pile" tente sa chance au jeu d'aventure pour remporter le titre de Meilleur Aventurier ainsi que la somme promise au vainqueur. Franche, droite et directive, cette boulangère mène sa vie professionnelle et personnelle à la baguette. Pas de place pour les faignants ! Avec elle, il va falloir apprendre à se lever tôt. "Les gens mous, j'ai envie de les secouer", prévient-elle dans son portrait.

Véritable pile électrique, son tempérament pourrait créer du trouble au sein de son équipe. "Je suis droite, franche directive et puis ça plaît ou ça plaît pas". Déterminée, la sudiste a l'intention d'aller le plus loin possible dans l'aventure grâce à son énergie et sa franchise. Mais attention, car toute cette bonne volonté pourrait créer des frictions au Cambodge. Apprendre à se canaliser, c'est aussi ça Koh-Lanta.

Koh-Lanta revient le 10 mars prochain à 20h55 sur TF1, l’occasion de découvrir Maria et les nouveaux aventuriers. Cette année, les règles changent, au lieu de deux équipes, elles seront désormais trois à s’affronter. Imaginez-vous. Trois équipes, trois couleurs, et du coup trois stratégies... Une première dans l'histoire du jeu. Cette nouveauté pourrait avoir l'effet d'un électrochoc pour les futurs Robinsons... La réponse dans deux semaines !