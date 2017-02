Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Avec ses cheveux roux, impossible de ne pas repérer Marjorie sur l’île des naufragés. Battante et souriante, cette cantinière de 42 ans aurait pourtant pu ne jamais se retrouver dans l’aventure Koh-Lanta : Cambodge. Car la Dunkerquoise n’a jamais été loin de sa famille.

« Je n’ai jamais été séparée de mes enfants, jamais séparée de mon mari non plus, explique-t-elle. J’appréhende d’être séparée, mais je sais qu’ils vont être derrière moi. » Véritable « maman-poule », comme elle aime se présenter, Marjorie peut se rassurer sur ce point : son mari et ses deux enfants seront assurément ses premiers supporters.

Si elle a décidé de franchir le pas et de se lancer dans cet incroyable périple au Cambodge, c’est parce qu’elle voulait, pour une fois, penser avant tout à elle et s’offrir cette possibilité de réaliser son rêve : « Koh-Lanta pour moi, c’est l’aventure d’une vie. »

Marjorie ne sera pas la seule à vivre un rêve éveillé au Cambodge. Face à elle, 17 aventuriers prêts à en découdre pour aller jusqu’au bout. Grande nouveauté cette année, ils seront répartis dans trois équipes, et non plus deux : les rouges, les jaunes et les bleus ! De quoi assurer encore plus de suspense tout au long de l’aventure.

Koh-Lanta : Cambodge, ça commence le vendredi 10 mars, à partir de 20h55 sur TF1.