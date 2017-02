Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Comme un poisson dans l’eau. Telle est Mathilde, 21 ans, étudiante en langues dans le Maine-et-Loire. Car la jeune et coquette jeune femme a un bel atout dans sa manche : elle a été championne de France de natation synchronisée !

Sportive, elle adore évidemment la compétition, un élément essentiel pour tout aventurier qui espère remporter Koh-Lanta. Petite, Mathilde avait un rêve : participer à l’émission. Elle suit le jeu depuis de nombreuses années en se disant qu’elle aurait sa chance si elle se retrouvait parmi les aventuriers, notamment lors des épreuves disputées dans l’eau. « Je me suis toujours dit que je pourrais faire de belles choses », confie-t-elle.

Toujours bien apprêtée, Mathilde troque régulièrement ses jolies tenues contre son maillot de bain. « Sur terre je suis à l’aise, mais dans l’eau je suis plus qu’à l’aise, prévient-elle. J’ai l’impression d’être née dans l’eau, je suis comme un petit poisson, c’est mon élément. » Les autres aventuriers sont prévenus : l’Angevine a envie d’en découdre et elle est prête pour la plus grande aventure de sa vie !

Excellente nageuse, Mathilde devra toutefois se méfier de la concurrence et elle sera encore rude cette année. Pour compliquer un peu plus les choses, Koh-Lanta : Cambodge verra s’affronter trois équipes au lieu de deux : les rouges, les jaunes et les bleus ! Quelle équipe s’en tirera le mieux ? Quel aventurier sera le premier à quitter le jeu ? Réponse à partir du vendredi 10 mars, dès 20h55 sur TF1.