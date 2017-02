Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Denis Brogniart continue de faire vibrer son âme d’explorateur. Au mois de mars, il sera sur Ushuaïa TV, pour présenter une série de documentaires consacrée aux explorateurs sur la chaîne Ushuaïa TV. Durant tout le mois de mars, onze soirées exceptionnelles emmèneront les téléspectateurs aux quatre coins du globe à la rencontre de plongeurs, navigateurs, alpinistes, scientifiques, photographes de l’extrême ou sportifs de haut niveau. Sept émissions seront présentées par le plus aventurier des animateurs. Il partira aux plus hauts des sommets et aux plus profonds des abysses pour faire découvrir aux Français les explorateurs, homme et femme, qui n’ont pas peur de repousser leurs limites.



Denis Brogniart s’intéressera par exemple au parcours de Bertrand Piccard, le « savanturier » qui a fait le tour du monde à bord du Solar Impulse 2, mais aussi à Théodore Monod, l'un des plus grands explorateurs du Sahara de tous les temps, ou encore à Vincent Munier, le photographe qui capture la beauté des étendues nordiques avec intimité et poésie. Avec Mathieu Crepel et Damien Castera, respectivement double champion du monde de snowboard et champion de surf, l’animateur vous fera découvrir les confins des chaînes de montagnes de l’Alaska.



En parallèle, Denis Brogniart sera également de retour sur TF1, dès le 10 mars avec Koh-Lanta Cambodge. Cette année, les 18 aventuriers s’affrontent au Cambodge avec l’objectif de succéder à Benoît, le gagnant de l’édition « l’île au trésor ».