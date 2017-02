Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Rencontrés lors de la dernière saison de Koh-Lanta, Candice et Jérémy sont restés en très bon termes. La preuve ! Quelques mois après la grande finale qui a vu Benoît triompher, le jeune homme a endossé son habit d'aventurier pour un tour du monde grandiose. Après la Turquie, Dubaï, et l'Inde, le beau gosse a atterri au Sri Lanka. Et il n'est pas arrivé seul. Candice, aventurière emblématique de la dernière saison du jeu d'aventure est elle-aussi de la partie. Désireuse de sensations fortes, la jeune femme a rejoint son binôme dans le jeu pour un voyage unique. Il y a trois jours, c'est "chargés comme jaja" que les deux amis ont visité l'Asie du Sud en scooter. Armés de leurs sacs à dos et leurs casques, les jeunes gens avaient tout du parfait globe-trotteur.

Jérémy : un tour du monde mérité

Cela fait un moment que l'idée de faire le tour de la planète taraude Jérémy. Après avoir terminé l'année 2016 sous les meilleures auspices - le beau gosse a été diplômé de son école de marketing, participé à Koh-Lanta, vécu des moments forts avec sa famille -, ce dernier ne pouvait commencer 2017 que de la meilleure des façons. "Je viens de partir pour découvrir l'Asie ... Alors franchement, si avec tout ça l'année 2017 est mieux que la 2016 ... Y'a un problème quelque part (sic)", a-t-il écrit sur Instagram quelques jours avant de s'envoler pour un autre continent. Parti pour six mois, l'aventurier devrait revenir en France au début de l'été, avec le soleil si possible.





Day 12 • See you Friends, See you Dubai 👋🏼 #Dubai #UAE #DiscoverAsia Une photo publiée par Jérémy Koh Lanta Cambodge (@jeremykohlanta) le 7 Janv. 2017 à 10h05 PST





Day 39 • Chargés comme jaja sur le scoot 😅 #SriLanka #DiscoverAsia Une photo publiée par Jérémy Koh Lanta Cambodge (@jeremykohlanta) le 3 Févr. 2017 à 7h59 PST