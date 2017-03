Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il était sans doute l’un des favoris de Koh-Lanta : Cambodge. Mais après seulement trois jours passés sur l’île de Koh Rong, Dylan quitte déjà l’aventure. Sportif et compétiteur dans l’âme, le Luxembourgeois de 22 ans qui a fait l’armée n’a pas su dompter son tempérament fougueux pour s’adapter à la vie en équipe chez les Takeo.

Pourtant, tout avait bien commencé pour cet agent immobilier, également mannequin, qui se voyait aller loin dans l’aventure. C’est notamment grâce à lui que Mathilde a pu décrocher son collier d’immunité. Bon nageur, Dylan était arrivé le premier sur la plage avant d’aider la jeune femme à obtenir le collier. Puis son foulard bleu l’avait placé dans l’équipe des Takeo, aux côtés de Mathilde, Kelly, Frédéric, Yves et Hada. Une équipe à laquelle il était ravi d’appartenir.

Mais tout s’est très vite compliqué pour les Bleus. Les premières tensions apparaissent au moment de construire la cabane. C’est d’abord l’emplacement qui ne convient pas à Dylan. « C’est nul », tranche-t-il d’emblée. Avant de se plier au choix du collectif et de se ranger derrière l’expérience de ses compagnons.

Il n’en reste pas moins dubitatif devant la débauche d’énergie des Takeo lors de la construction de l’abri. « C’est bien beau de faire une cabane de 15m2, si t’as rien à manger, ça sert à rien, dit-il dans son coin. Après c’est moi qui vais devoir travailler quinze fois plus pour récupérer leur fatigue. »

Des mocassins pour arpenter la jungle !

Après la 3e place à l’épreuve de confort, les tensions sont à leur comble sur le camp bleu. Le jeune aventurier se trouve trop fort par rapport à ses camarades au niveau sportif, il regrette que les autres ne suivent pas. Avant l’épreuve d’immunité, nouveau clash, cette fois avec Kelly. Dylan veut se préserver pour l’épreuve, les autres veulent continuer à construire la cabane. Sans s’en rendre compte, le Luxembourgeois se met toute son équipe à dos.

Après une nouvelle défaite des Takeo à l’épreuve d’immunité, la sanction tombe : à l’issue du conseil, avec 5 votes contre lui, Dylan est éliminé. Trop sûr de lui, pas assez attentif aux besoins de son équipe, il est le premier aventurier de Koh-Lanta : Cambodge à quitter l’aventure. Mais on se souviendra longtemps de lui notamment pour sa paire de mocassins enfilée pour arpenter la jungle. Du jamais vu dans Koh-Lanta mais une touche de style du plus bel effet !