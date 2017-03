Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cette année dans Koh-Lanta, le collier d'immunité est de retour. Le précieux bijou garantit à celui qui le détient de ne pas être éliminé lors d'un prochain conseil... Mais pour cela, il faut que l'aventurier en sa possession décide de le jouer avant la révélations des votes au Conseil. Pour cette nouvelle saison, le collier a un rôle sensiblement différent des autres années, comme le confie Denis Brogniart en exclusivité à MYTF1. "Dans un premier temps, si on trouve un collier, ce dernier vous appartient. Mais vous pouvez le donner à qui vous voulez aussi bien à l’un de vos camarades qu’à un aventurier de l’équipe adverse". Vous l'aurez compris, le précieux collier peut donc être donné de main en main sans que quiconque n'y trouve à redire.

Cette nouvelle règle va apporter des nouveautés en terme de stratégies. "Si le collier passe de main en main, on ne sait plus vraiment où il est", termine Denis Brogniart. Pour Corinne Vaillant, réalisatrice de Koh-Lanta, le fait que le collier soit cessible est un manque à gagner pour les aventuriers. "On s'est aperçus que des fois, certains avaient le collier mais qu'ils n'étaient jamais en danger. Le fait que ce collier puisse être donné peut amener du jeu supplémentaire. La mécanique du collier se complexifie", conclut-elle. Vous l'aurez compris, le collier d'immunité va donner bien des soucis aux 18 nouveaux aventuriers !

Koh-Lanta Cambodge, vendredi à 20h55 sur TF1 !