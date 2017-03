Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1/ Yassin et Mathilde récupèrent chacun un collier d’immunité

A peine arrivés au Cambodge, les dix-huit aventuriers sont déjà confrontés à un premier défi : rallier l’île de Koh Rong à la nage depuis leur bateau, soit 300 mètres de natation tout habillé et avec en plus un sac à emporter ! Sur la plage, des étuis nominatifs contenant les foulards de couleur qui permettront de former les équipes. Ils sont tous attachés par des cordes. Une fois leur étui récupéré, les aventuriers doivent rejoindre un bras de rivière où se trouvent deux colliers d’immunité accrochés au bout de deux mâts, à près de 4 mètres de haut. Yassin, à la force des bras et des jambes, est le premier à récupérer un collier. Mathilde, bien aidée par Manuella, Dylan et Sandro, décroche l’autre. Un avantage conséquent pour le reste de l’aventure ! Mais ces colliers, pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, pourront passer de mains en mains et même d’une équipe à l’autre, selon la volonté de chacun ! Une nouveauté qui pourrait bien réserver quelques surprises.

2/ Il n’y aura pas deux, mais trois équipes !

De retour sur la plage, les aventuriers vont pouvoir découvrir à quelle équipe ils appartiennent. La réponse est dans les étuis, qui contiennent les foulards de couleur. Rouge, jaune et… bleu ! Kelly, sixième naufragée à ouvrir son étui en bambou, a l’immense surprise de découvrir un foulard bleu à l’intérieur. Elle devient la première aventurière bleue de l’histoire de Koh-Lanta ! Il y aura donc trois équipes : les Rouges seront les Bokor, les Jaunes seront les Sokka et les Bleus seront les Takeo.

3/ Les Jaunes et les Bleus disqualifiés lors du premier confort !

Pour le premier confort de Koh-Lanta : Cambodge, place à la fameuse épreuve des flambeaux. Avec à la clé non pas une, mais deux récompenses, pour les deux premières équipes arrivées au bout du parcours : un toit pour la cabane ou 3 kilos de riz. Au terme d’un mano a mano exceptionnel, les jaunes l’emportent juste devant les rouges. Mais Sabine chez les jaunes et Hada chez les Bleus sont passées sous un obstacle et non au-dessus comme l’exige le règlement. Leurs équipes sont donc disqualifiées ! Les Rouges remportent de fait l’épreuve et ont le choix entre les deux récompenses. Sans surprise, ils choisissent les 3 kilos de riz puisque leur abri a déjà un toit digne de ce nom.

4/ Tensions chez les Bleus

Des caractères bien trempés, une défaite à l’épreuve de confort et une météo peu favorable : un cocktail explosif pour les Takeo ! Dylan, très sûr de lui, se met à dos ses compagnons en se montrant trop critique envers leurs performances sportives et leur choix de privilégier la construction de la cabane à un repos peut-être utile avant la prochaine épreuve d’immunité. Le Luxembourgeois veut tout gagner, mais il en oublie parfois qu’il fait partie d’une équipe. Excédée, Kelly le remet à sa place et c’est dans une ambiance tendue que les Takeo se rendent à l’épreuve d’immunité.

5/ Dylan est éliminé

Comme lors du confort, les Bleus terminent 3e de l’épreuve d’immunité. Ils devront donc éliminer l’un des leurs lors du premier conseil de l’aventure. Le choix est dur pour les Takeo : faut-il privilégier le côté sportif et éliminer Yves, ou la cohésion sur le camp et éliminer Dylan, pourtant l’un des meilleurs dans les épreuves ? A l’issue du conseil, le vote des aventuriers est sans appel. Avec 5 voix contre lui, Dylan quitte l’aventure.