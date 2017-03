Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1/ Trois nouveaux aventuriers sur l’île !

Ils sont trois, ils sont très forts et ils sont l’un des enjeux de l’épreuve de confort : Claire, Vincent et Sébastien débarquent au Cambodge quatre jours après les autres aventuriers et ils comptent bien gagner Koh-Lanta : Cambodge. Vincent est un ancien rugbyman professionnel, Sébastien est moniteur d’escalade et Claire a déjà fait des stages de survie. Autant dire qu’ils seront forcément un atout pour l’équipe qu’ils rejoindront. Vainqueurs de l’épreuve, les Rouges héritent du premier choix et prennent Sébastien avec eux. Arrivés en deuxième position, les Jaunes choisissent Vincent et Claire rejoint donc les Bleus.



2/ Le feu pour les Bokor !



En remportant l’épreuve de confort, les Rouges n’ont pas seulement gagné le droit de choisir en premier l’aventurier qui les rejoindrait. Ils ont également remporté le feu qu’ils rapportent donc sur le campement. Le magnifique foyer préparé n’attendait plus que lui, il est donc aussitôt allumé ! En possession de trois kilos de riz remportés lors du premier confort, les Rouges vont enfin pouvoir en profiter.



3/ Le ton monte chez les Bleus



L’élimination de Dylan n’a pas résolu les problèmes de cohésion chez les Takeo. Une réflexion anodine de Kelly et Yves part au quart de tour : « Si t’as quelque chose à me dire Kelly, dis-le moi en face ! » lance-t-il. Il n’en fallait pas plus pour que ça tourne au vinaigre avec la bouillante Parisienne. « Qu’est-ce que t’as à faire ta crise là ? » lui renvoie-t-elle. Le ton monte rapidement, mais il n’y aura pas de franche discussion pour mettre les choses à plat… L’affrontement se fait à distance (« Arrête de faire le mec qui parle derrière là ! » hurle Kelly, « Tu veux régler tes comptes ? Eh ben viens-là ! Fais le bonhomme un peu ! ») et la tension est à son comble. Ambiance !



4/ Claire découvre une piscine d’eau douce pour les Bleus



Partie explorer le territoire des Takeo, Claire fait une découverte qui va changer la vie de son équipe : une petite cascade et une piscine naturelle. Les aventuriers bleus vont pouvoir se laver à l’eau douce ! Une chose rare et précieuse dans Koh-Lanta que les Takeo vont apprécier à sa juste valeur. « Le temps s’est arrêté », reconnaît Frédéric quand il évoque la première baignade des Bleus dans cet endroit paradisiaque. « En l’espace de dix minutes, on a oublié toutes les querelles », ajoute-t-il.



5/ Vincent trouve de la canne à sucre pour les Jaunes



Voilà une trouvaille qui fait du bien au moral et qui devrait permettre à Vincent de se rendre indispensable chez les Jaunes. Alors que c’est pour eux jour de conseil, les Sokka ont la bonne surprise de voir le rugbyman, parti de bon matin en forêt, revenir avec de la canne à sucre ! De quoi reprendre des forces et retrouver le sourire après la défaite lors de l’épreuve d’immunité. Galvanisés par cette découverte, les Jaunes décident d’explorer un peu plus les environs. Bonne idée puisqu’ils trouvent d’autres plans de canne à sucre dans les environs !