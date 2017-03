Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Rarement des naufragés auront été aussi bien lotis. La cabane des Bokor construite lors du premier épisode de cette nouvelle saison en met en effet plein la vue ! Et elle doit beaucoup à un homme : Yassin, qui s’est d’emblée imposé en leader de cette équipe rouge. Ou plutôt en « chef de famille » comme il préfère se définir lui-même.

A peine débarqués sur leur plage, les Rouges font preuve d’une organisation sans faille et d’une efficacité redoutable. Tandis que Marjorie et Clémentine, parties chercher l’eau, ne tardent pas à trouver le précieux butin, les quatre autres Bokor s’activent sur leur campement sous la houlette de Yassin. « Heureusement qu’on l’a ! » s’enthousiasme Manuella.

L’électricien bordelais prend les choses en main et c’est tout un petit chantier qui se met alors en place sur la plage. Dans le bâtiment depuis 23 ans, Yassin a une idée très précise de ce qu’il veut : « Je parle peu, mais j’ai déjà tous les plans dans ma tête. » C’est donc tout naturellement que les autres l’écoutent et suivent ses instructions à la lettre.

Fondations solides avec coffrage comme pour la construction d’une vraie maison, sol de sable surélevé pour éviter toute inondation en cas de pluie, dimensions royales et même un toit de palmes de compétition : les Rouges frappent fort en matière de confort sur leur campement. Et on ne doute pas une seule seconde que cette cabane grand luxe va encore s’améliorer au fil des jours et des épisodes !