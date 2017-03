Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On se souvient tous de Julie qui nous avait enchantés dans Koh-Lanta : L’île au trésor avec ses interprétations de classiques du répertoire français et de chansons Disney : Allumer le feu, Né quelque part, Ce rêve bleu, L’air du vent ou encore du Céline Dion au moment de quitter ses compagnons d’aventure, la Catalane avait pris l’habitude de se donner du courage en chansons. Voilà que c’est au tour de Kelly de pousser la chansonnette pour détendre ses compagnons bleus.

Obligés de déplacer leur deuxième cabane, construite sur la plage, pour cause de marée montante, les Takeo se mobilisent pour bâtir leur troisième abri un peu plus haut, à l’écart des vagues. Tous sauf Yves, qui a décrété qu’il ne ferait plus d’efforts pour les Bleus.

Pour apaiser les tensions et retrouver le sourire, quoi de mieux qu’une petite chanson ? Alors qu’elles sont en train de préparer le toit de ce qui doit donc devenir leur troisième cabane, Hada demande à Kelly : « Est-ce que tu peux me chanter Zen, soyons zen ? ». La serveuse parisienne s’exécute et prend alors sa plus belle voix pour entonner le tube de Zazie, la coach de The Voice, bien aidée par l’Antiboise qui se charge des chœurs. Une interprétation de haute volée !