Entre émotions, complicités, prises de becs et rebondissements, la dernière saison de « Koh-Lanta » a encore été riche et mémorable. Petit retour en arrière avant de tirer un trait sur 2016.

Comme chaque année, Koh-Lanta est l’occasion de vivre une aventure de rêve, faite de victoires, de défaites, d’alliances et d’amitiés. Entre la grande victoire de Benoît, vainqueur à l’unanimité des votes contre sa chérie Jesta, les chansons de Julie et les prises de becs entre Freddy et Jérémy, les moments forts n’ont pas manqué sur l’île au trésor ! MYTF1 vous propose un petit tour d’horizon de cette incroyable aventure humaine.



Benoît trouve le fameux anneau d’or



Avant d’être sacré grand vainqueur de Koh-Lanta : l’île au trésor, Benoît a dû batailler comme les autres pour garder sa place dans l’aventure. Mais le Lorientais a été quelque peu aidé dans sa quête de victoire. Lors de l’épisode 8, pour son deuxième passage sur l’île au trésor, il trouve l’anneau d’or qui lui assure sa place à l’orientation. Une trouvaille qui va changer définitivement l’aventure, car le footballeur est désormais en position de force sur le camp !











Julie, la bonne humeur incarnée sur le camp !

Très vite, les rouges ont pu voir à qui ils avaient à faire avec la pétillante brune. Toujours souriante et de bonne humeur, sans cesse en train de fredonner des chansons, Julie a conquis ses camarades par sa « positive attitude »… et quelques situations qui ont d’ores et déjà marqué les esprits ! Comme ce plat monumental lors de l’épreuve d’immunité du deuxième épisode ou sa baignade avec un message secret… Tout ça lui a d’ailleurs valu un petit best-of lors de la finale que nous nous devions de vous remontrer ici.











La générosité des Naga lors de l’épisode 4

La vie n’a pas été vraiment facile pour les rouges au début de l’aventure. Souvent dépassés par les jaunes dans les épreuves, notamment les conforts, ils se sont vite retrouvés sans nourriture sur leur camp. Face à eux, les Naga enchaînaient les festins grâce aux conforts remportés et un kit de pêche parfaitement utilisé par Jérémy. Mais après avoir remporté l’épreuve de confort de l’épisode 4, les jaunes ont décidé de donner la récompense aux rouges. Une preuve de fair-play exceptionnelle qui a d’ailleurs fait pleurer Julie et Ludivine.









Alexandra, victime de sa propre stratégie

Le jeu de stratégies, c’est un grand classique dans Koh-Lanta. Chacun cherche à rester le plus longtemps possible dans l’aventure et il faut parfois pour cela faire les bonnes alliances avec les bonnes personnes. Ce qui n’a pas du tout été le cas d’Alexandra, tombée facilement dans le piège des ex-rouges alors qu’elle pensait tirer son épingle du jeu en s’alliant avec eux pour éliminer Julie, puis Jesta… L’arroseur arrosé, version Koh-Lanta.









Les lettres et les larmes

Que serait Koh-Lanta sans les courriers des proches ? Lors de l’épisode 9, alors que les aventuriers repartent pour le camp qui a servi de base aux ex-rouges, ils trouvent un coffre renfermant les lettres que leur ont adressé leurs familles. Un moment d’émotion intense pour tous et l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les aventuriers, tous à fleur de peau du fait de l’éloignement et des épreuves vécues sur l’île.









Le duel de titans entre Benoît et Freddy

Alors que le dernier conseil se profile, Freddy sait qu’il est en grand danger. S’il ne remporte pas cette ultime immunité, il pourra dire adieu à ses rêves de finale. Dans une épreuve difficile consistant à traverser un parcours suspendu au-dessus de l’eau, le grand blond ne part pas favori, au contraire de Candice et Benoît, impériaux et plutôt à l’aise avec les épreuves d’équilibre. Mais, porté par sa rage de vaincre et par l’image de sa femme enceinte avec qui il n’a pas pu partager le confort précédent, Freddy s’arrache pour défier Benoît dans une mini-finale dantesque qu’il remporte finalement haut la main !





Le couple Benoît/Jesta se dévoile en finale !

On les avait quittés finalistes, mais chacun de leur côté, on les retrouve finalistes mais ensemble, main dans la main ! Benoît et Jesta sont apparus tout sourire sur le plateau de la grande finale de Koh-Lanta. Les deux tourtereaux en ont donc profité pour officialisé leur relation née peu après la fin du tournage de l'émission au Cambodge. Désormais installés ensemble à Toulouse, les amoureux n'ont pas caché leur joie d'être ensemble et cet amour faisait plaisir à voir. Voilà donc une saison de Koh-Lanta qui se termine sans réel perdant...