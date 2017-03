Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Lorsque Kelly découvre qu’elle fera partie des Bleus, les dix-huit aventuriers n’en reviennent pas. Entre curiosité et excitation, ils sont tous surpris de l’apparition de cette nouvelle couleur qui va bouleverser l’aventure.

Tout d’abord car les conseils vont devenir plus stressants pour les aventuriers. Avec trois équipes en lice, c’est une chance sur six d’être éliminé en cas de troisième place lors de l’épreuve d’immunité. Dylan en fait d’ailleurs l’amère expérience après la défaite des Takeo lors de la première épreuve d’immunité de la saison. En étant trop souvent à contre-courant de ses partenaires chez les Bleus, le Luxembourgeois, pourtant meilleur élément sportif de son équipe, est devenu un choix évident pour les cinq autres aventuriers de sa tribu qui ont tous voté contre lui lors du conseil.

Trois équipes, c’est aussi la possibilité que deux équipes bénéficient d’une récompense lors des épreuves de confort. Pour le premier confort de Koh-Lanta : Cambodge, un toit pour la cabane et trois kilos de riz étaient ainsi en jeu. L’équipe gagnante avait la possibilité de choisir entre les deux et l’équipe arrivée deuxième récupérait de fait la récompense restante. Quant à l’équipe arrivée dernière, elle repartait les mains vides. Au final, il n’y a eu qu’une seule récompense puisque deux équipes ont été disqualifiées et sont donc reparties bredouilles.