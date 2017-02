Ecrit pour TF1 |

Pour gagner Koh-Lanta, il ne faut pas avoir peur d’être stratège. C’est d'ailleurs le nerf de la guerre sur l’île. Sandro le sait. Âgé de 31 ans, ce vendeur automobile résidant à Bruxelles est un homme sûr de lui. Il s’est fixé un seul objectif : être le prochain vainqueur et il compte bien tout mettre en œuvre pour atteindre son but. « Je vais à Koh-Lanta pour gagner, pas pour voir les paysages ».



Sandro a l'œil animé, la rage de gagner mais il sait que la force et le physique ne font pas tout.. Le commercial a d’autre carte en main et il affirme ne pas avoir de problème à les abattre : « J’aime bien charmer les gens… sur place s’il faut un peu charmer les gens, j’utiliserai ma tchatche jusqu’au bout », confie Sandro. « Si à un moment donné, pour pouvoir aller plus loin dans l’aventure, il faut sacrifier ou manipuler quelqu’un, j’en suis tout à fait capable ».



Cependant, être sûr de soi et savoir parler voire charmer ne fait pas tout et cela peut même s’avérer parfois dangereux. Sandro le sait, il se met en garde lui-même « Ma grande gueule, je vais devoir faire attention ». D’autant plus que cette année, les règles de Koh-Lanta sont bousculées. Il y aura, en effet, trois équipes (rouge, jaune et bleue) et beaucoup plus de tensions et de risques d’éliminations précoces.

Retrouvez Koh-Lanta Cambodge dès le vendredi 10 mars, à partir de 20h55 sur TF1 :