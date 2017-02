Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jesta, Miss France ? Pas tout à fait ! En réalité, la finaliste de Koh-Lanta, qui vit aujourd'hui une histoire d'amour avec Benoît, a, jadis, participé au concours de Miss Prestige. En 2013, la Toulousaine à l'accent chantant qui se décrit dans son portrait comme "une jeune fille, belle et élancée, qui ne veut plus qu’on la résume à son apparence", devient Miss Prestige Albigeois Midi-Pyrénées. Une jolie récompense qui a permis à la jeune femme de côtoyer du beau monde et d'acquérir une certaine assurance. Depuis la fin de Koh-Lanta, la jeune femme, qui accorde une grande importance à son physique inonde la toile de clichés d'elle, toujours plus pimpante.



Bon nombre de téléspectateurs et d'internautes ont été impressionnés en découvrant Jesta, Girly jusqu'au bout des ongles, avant et après son aventure dans Koh-Lanta. Car sur l'île, point de produits de beauté et autres crèmes. Les aventuriers sont littéralement livrés à eux-mêmes et doivent se débrouiller avec ce qu'ils trouvent sur l'île pour être un minimum présentable. On se souvient de Carole (Koh-Lanta Thaïlande), qui avait réussi à créer un dentifrice maison à base de cendre de bois, de feu froid et d'eau de mer.





