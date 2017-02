Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L’histoire de Koh-Lanta a été marquée par des performances hors du commun et des aventuriers inoubliables. Teheiura est l’un de ceux-là. Né en Polynésie française, sur l’île de Taha’a, surnommée « l’île vanille », à 230 km de Tahiti, il a été finaliste de l’émission en 2011 avant de revenir défier les meilleurs aventuriers toutes saisons confondues dans La Revanche des héros en 2012 et La Nouvelle édition en 2014. A ce jour, il est d’ailleurs celui qui a passé le plus de jours dans l’aventure (78 au total sur 87 possibles) et il se classe deuxième en terme d’épreuves remportées (11 sur 29, soit plus de 34% de victoires) !

Battu par Gérard en finale de Koh-Lanta : Raja Ampat, Teheiura a depuis consacré son temps à l’une de ses passions : la cuisine. En 2015, il a même décidé de se lancer dans l’aventure de la restauration mobile en ouvrant Manatoa, un food truck dédié à un savant mélange de spécialités polynésiennes et méditerranéennes. Fini Teheiura l’aventurier, place à Chef Teheiura ! S’il officie surtout dans le sud, Teheiura se déplace également dans toute la France. Il sera d’ailleurs au salon de l’Agriculture fin février au stand Polynésie.

Et si vous doutiez de ses qualités de cuistot, ne doutez plus : Teheiura a été sacré champion de France de barbecue en 2014 dans les catégories « poulet » et « bœuf », avant de remporter le titre dans la catégorie « burger » et le prix spécial du public l’année suivante. Il propose également des ateliers culinaires pour apprendre à maîtriser les techniques et les secrets de la cuisine polynésienne.

Il faut dire que Teheiura a dès sa plus tendre enfance consacré énormément de temps à cette passion. Il allait pêcher le poisson et cueillir des fruits dans la nature luxuriante de son île natale avant de mitonner de bons petits plats pour sa famille. Amoureux des traditions polynésiennes, mais aussi curieux des mariages des saveurs, il a d’ailleurs consacré un livre à ce nouveau métier, dans lequel il propose ses propres recettes. Avis aux amateurs d’aventures culinaires !

Teheiura n’a pas oublié ses amis. Pour preuve ? Il était le 28 janvier au Zénith de Montpellier pour assister à la tournée Danse avec les stars et soutenir Laurent Maistret !











