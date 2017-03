Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Repousser ses limites, c’est la spécialité de Sébastien ! Ce Normand de 35 ans a en effet la chance de vivre de sa passion, puisqu’il est moniteur d’escalade. Un sport exigeant, complet, qui fait travailler autant la force physique que la force mentale.

« Ça demande un bon contrôle sur soi, détaille-t-il. Dans les situations où il ne faut pas tomber, il faut réussir à rester concentré. » Un avantage certain pour Sébastien car les épreuves d’équilibre ne manquent pas dans Koh-Lanta ! Ce grand blond élancé est en tout cas sûr d’une chose : la pratique de l’escalade, et d’autres sports comme le surf et le kite-surf, lui permettra d’être au top dans Koh-Lanta : Cambodge.

« Mon atout principal, ça va être le côté physique, assure Sébastien. L’escalade est un sport très complet puisque ça demande une force au niveau du haut du corps, de la coordination, de l’équilibre. »

Si Sébastien participe à l’aventure Koh-Lanta, c’est aussi pour relever un nouveau défi. « Dans tout ce que j’ai fait, j’ai toujours essayé d’aller à la limite, mais à chaque fois j’ai réussi à les repousser. J’espère que Koh-Lanta me permettra de les trouver. » Confronté aux privations, à l’adversité et aux stratégies, le moniteur d’escalade devrait être exaucé !