Par Alexis Hache

Pour l’équité sportive, il est de coutume dans Koh-Lanta de faire participer les équipes avec le même nombre d’aventuriers. Après l’élimination de Dylan la semaine dernière, les Bleus sont à six puisqu’ils ont reçu le renfort de Claire. Les Rouges et les Jaunes sont quant à eux à sept puisque Sébastien et Vincent les ont rejoints.

De fait, les Bokor et les Sokka doivent participer au tirage au sort avant l’épreuve de confort et l’épreuve d’immunité : celui qui tire la boule noire dans chaque équipe ne participe pas au jeu. Chez les Jaunes, ce sont respectivement Sabine et Brahma que le sort a désigné.

Mais chez les Rouges, le sort s’est acharné : à chaque fois, Yassin a tiré la boule noire ! Un coup dur pour sa tribu, privée de celui qui est a priori leur meilleur élément sportif. Pas du tout abattu, les Bokor ont à chaque fois surmonté ce handicap pour s’imposer.

Lors du confort, le collectif des Rouges a porté Manuella qui a fait preuve d’un grand sang-froid au moment d’empiler les boules et les socles les uns sur les autres. Lors de l’immunité, l’apport de Sébastien a été indéniable pour décrocher la dernière balise. Deux victoires qui poussent Denis Brogniart à faire ce constat : « Yassin, comme quoi, finalement, quand vous êtes spectateurs, ça fonctionne bien dans cette équipe des Rouges ! »