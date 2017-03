Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est une première ni pour l’un ni pour l’autre. Jesta et Benoît, installés ensemble à Toulouse, sont passés chez le tatoueur. Le grand vainqueur de Koh-Lanta : L’île au trésor avait déjà pas mal de tatouages sur le corps, quant à la finaliste de la dernière édition, elle avait également déjà franchi le cap puisqu’elle avait déjà un tatouage sur l’avant-bras gauche.

Cette fois, c’est sur le biceps gauche qu’elle s’est fait dessiner un nouveau motif floral du plus bel effet ! Mais la séance n’a pas été de tout repos pour l’ancienne Miss, comme en atteste une vidéo tournée par le couple et postée ensuite sur sa chaîne Youtube. D’abord ravie de se prêter au jeu, Jesta a rapidement déchanté. Car se faire tatouer n’est pas sans douleur ! L’adage « il faut souffrir pour être belle » prend tout son sens sur cette vidéo au montage plutôt comique. Preuve que les deux amoureux ont le sens de l’humour et de l’auto-dérision.

Après Jesta, c’est Benoît qui est passé entre les mains du tatoueur. L’ancien gardien de but lorientais a complété la belle série de tatouages sur son bras gauche et, visiblement, il a lui aussi passé un moment pour le moins difficile ! Mais le plus important, c’est d’être satisfait du résultat et à ce niveau-là, les tourtereaux ont mené à bien leur mission. Prochaine étape, un tatouage commun pour graver définitivement dans la peau leur amour ?









