Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La composition des équipes est toujours un moment important dans Koh-Lanta, mais celle de Koh-Lanta : Cambodge restera historique. Après Manuella, Franck, Félicie, Sabine et Corentin, qui ont tous reçu des foulards rouges ou jaunes, c’est au tour de Kelly d’ouvrir son étui en bambou. La serveuse parisienne de 35 ans reste interdite pendant quelques secondes, les autres aventuriers sont intrigués…

« C’est une blague ? » demande-t-elle alors à Denis Brogniart. Avant de sortir de son carquois un foulard… bleu ! « Vous faites partie de l’équipe des Bleus ! » annonce alors l’animateur. Les autres aventuriers n’en reviennent pas. Entre sourires, exclamations et sidération, tous sont sous le choc. Passée la surprise, Kelly se dit « très fière » d’être la première aventurière de l’histoire de Koh-Lanta à appartenir à la tribu bleue. « C’est génial ! » finira-t-elle-même par s’exclamer.

« C’est trop bien ! » lâche pour sa part Maria dans un cri du cœur. Bastien voit lui immédiatement tout ce que ça va changer sur l’île : « Ça va changer beaucoup de choses, notamment pour les éliminations : une chance sur six de partir… » Le Marseillais se projette aussi déjà à la réunification, où il y aura selon lui « beaucoup plus de cartes à jouer ».

La suite, on la connaît : Dylan, Mathilde, Yves, Hada et Frédéric ont rejoint l’équipe des Bleus qui sont dorénavant les Takeo pour le reste de l’aventure. Arrivés derniers lors de l’épreuve d’immunité, ils ont choisi d’éliminer Dylan, pourtant leur meilleur élément sportif dans les épreuves, dans le but d’améliorer la cohésion de leur équipe. Rendez-vous vendredi soir, à partir de 20h55 sur TF1, pour découvrir si leur stratégie s’est avérée payante.